Φωτιά σε όχημα στην παλιά παραλιακή έξω από την είσοδο του ΣΚΑΪ - Βίντεο

Για το συμβάν έχει κληθεί η πυροσβεστική που έσπευσε επί τόπου

Φωτιά

Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα στην παλιά παραλιακή έξω από την είσοδο του ΣΚΑΪ.

φωτιά

Πρόκειται για ένα τρίκυκλο που μεταφέρει χαρτιά ανακύκλωσης, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά δεν έχουν γίνει γνωστά. Ωστόσο, τα υλικά που μετέφερε ήταν εύφλεκτα. Λόγω της φωτιάς προκλήθηκε μικρή δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

φωτιά

Για το συμβάν κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε επί τόπου.
 

