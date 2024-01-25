Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα στην παλιά παραλιακή έξω από την είσοδο του ΣΚΑΪ.

Πρόκειται για ένα τρίκυκλο που μεταφέρει χαρτιά ανακύκλωσης, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά δεν έχουν γίνει γνωστά. Ωστόσο, τα υλικά που μετέφερε ήταν εύφλεκτα. Λόγω της φωτιάς προκλήθηκε μικρή δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Για το συμβάν κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε επί τόπου.



Πηγή: skai.gr

