Διαρρήκτης εγκλωβίστηκε σε ταράτσα πολυκατοικίας και απειλούσε να πέσει στο κενό

Με μια αστραπιαία επιχείρηση κι ενώ διαπραγματευτής απασχολούσε τον διαρρήκτη οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες

Θρίλερ τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στην συμβολή της Πανόρμου με την λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Γύρω στις 5.30 πμ οι κάτοικοι της πολυκατοικίας ειδοποίησαν την αστυνομία ότι διαρρήκτης είχε εισβάλει σε διαμέρισμα, όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Θεοδόσης Πάνου.

Όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, ο διαρρήκτης ανέβηκε στην ταράτσα και απειλούσε να πέσει στο κενό από τον 6ο όροφο.

Με μια αστραπιαία επιχείρηση κι ενώ διαπραγματευτής απασχολούσε τον διαρρήκτη οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες.

Ηδη έχει μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ.

