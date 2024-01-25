Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σήμερα σε όλη τη χώρα κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων

Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών, στις 12.00 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Την ίδια ώρα συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11.00 έως τις 14.00, όπως και η ΔΟΕ από τις 11.00 έως τις 14.00.



Πηγή: skai.gr

