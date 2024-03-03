Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο 'Αγιο Όρος και συγκεκριμένα στο Ιερό Καλύβι της Ζωοδόχου Πηγής, η οποία ανήκει στη Σκήτη του Αγίου Παντελεήμονα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9:40 το πρωί στον 1ο όροφο του κτιρίου. Στο σημείο επιχείρησαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει καταστραφεί ολοσχερώς ο πρώτος όροφος ενώ δεν κινδύνευσαν οι μοναχοί της Σκήτης.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και στόχος ήταν να μην επεκταθεί σε διπλανά κελλιά, τα οποία ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση και εγκαταβιούν σε αυτά δεκάδες μοναχοί.

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και πολλοί μοναχοί από γειτονικά κελλιά και καλύβια, αλλά και από τις Καρυές που είδαν τις φλόγες και έτρεξαν να βοηθήσουν.

Πληροφορίες της Voria αναφέρουν πως το κτήριο του κελλιού έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς και γίνεται προσπάθεια να διασωθεί ο ιερός ναός.

Η Κουτλουμουσιανή Σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, βρίσκεται σε μια κατάφυτη πλαγιά, ανάμεσα στις μονές Κουτλουμουσίου και Ιβήρων, κοντά στις Καρυές. Είναι σε απόσταση μόλις 20 λεπτών, στα ανατολικά από το μοναστήρι του Κουτλουμουσίου και κελλιά, καλύβες και Κυριακό αφιερωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.