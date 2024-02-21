Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πατήσια: Στις φλόγες τυλίχθηκαν τρία ΙΧ τα ξημερώματα - Εμπρηστική ενέργεια δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα

UPDATE: 07:40
πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε τη νύχτα σε τρία ΙΧ αυτοκίνητα στην περιοχή των Πατησίων.

Τα τρία αυτοκίνητα που βρισκόταν σταθμευμένα επί της οδού Αιλιανού τυλίχθηκαν στις φλόγες στις 3.30 τα ξημερώματα.

Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο με τρία αυτοκίνητα και οκτώ πυροσβέστες που κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα παρακείμενα οχήματα.

Οι φλόγες προκάλεσαν μεγάλες υλικές ζημιές και στα τρία οχήματα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά οφείλεται σε εμπρηστική ενέργεια.

Πηγή: ert.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά οχήματα Αθήνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark