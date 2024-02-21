Φωτιά ξέσπασε τη νύχτα σε τρία ΙΧ αυτοκίνητα στην περιοχή των Πατησίων.

Τα τρία αυτοκίνητα που βρισκόταν σταθμευμένα επί της οδού Αιλιανού τυλίχθηκαν στις φλόγες στις 3.30 τα ξημερώματα.

Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο με τρία αυτοκίνητα και οκτώ πυροσβέστες που κατάφεραν και έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί και σε άλλα παρακείμενα οχήματα.

Οι φλόγες προκάλεσαν μεγάλες υλικές ζημιές και στα τρία οχήματα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά οφείλεται σε εμπρηστική ενέργεια.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 3 ΕΙΧ οχήματα, επί της οδού Αιλιανού στην #Αθήνα. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 21, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.