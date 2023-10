Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε έως και 50.000 ευρώ Ελλάδα 12:14, 27.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Σεπτεμβρίου κερδίζει 50.000 ευρώ, ενώ τα έπαθλα είναι πλέον κλιμακωτά και τα ποσά είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.