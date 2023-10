Θεσσαλονίκη: Απίθανη η δοκιμαστική πτήση του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» - Δείτε βίντεο & φωτογραφίες Ελλάδα 12:08, 27.10.2023 linkedin

Με κομμένη την ανάσα παρακολούθησαν εκατοντάδες Θεσσαλονικείς τις δοκιμαστικές πτήσεις του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» και του Spitfire, ενόψει της αυριανής στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου