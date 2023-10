Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου Ελλάδα 12:13, 27.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Κλειστός ο σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» από τις 8 το πρωί