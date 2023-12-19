Φορολοταρία Δεκεμβρίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε έως και 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η φορολοταρία για τις συναλλαγές του Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πρόκειται για την 24η δημόσια κλήρωση, και αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά και εκκαθαρίστηκαν τον Νοέμβριο του 2023.

Η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Δεκεμβρίου κερδίζει 50.000 ευρώ, ενώ τα έπαθλα είναι πλέον κλιμακωτά και τα ποσά είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Για να δείτε τους τυχερούς λαχνούς πατήστε εδώ

Φορολοταρία: Τα ποσά που κερδίζουν κάθε μήνα οι τυχεροί:

1 που κερδίζει χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ,

5 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ,

50 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ,

500 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Σημειώνεται ότι σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται πεντακόσιοι 556 τυχεροί λαχνοί.

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής,

Έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, εφόσον είναι υπόχρεοι

Πηγή: skai.gr

