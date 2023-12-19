Λογαριασμός
Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε η απεργία των αρχαιοφυλάκων στην Ακρόπολη

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων (ΠΕΥΦΑ), η απεργία κρίθηκε παράνομη 

Ακρόπολη

Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε η απεργία στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών χωρίς να έχει κληθεί το σωματείο.

Η ΠΕΥΦΑ, που κάνει λόγο ιδιωτικοποίηση μέρους της λειτουργίας της Ακρόπολης ζητεί: 

  • Την ανάκληση του εν λόγω διαγωνισμού.
  • Έναρξη διαλόγου με τους εργαζόμενους για την εύρυθμη λειτουργία του μνημείου και επίλυση τυχόν προβλημάτων.
