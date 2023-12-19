Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε η απεργία στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών χωρίς να έχει κληθεί το σωματείο.

Η ΠΕΥΦΑ, που κάνει λόγο ιδιωτικοποίηση μέρους της λειτουργίας της Ακρόπολης ζητεί:

Την ανάκληση του εν λόγω διαγωνισμού.

Έναρξη διαλόγου με τους εργαζόμενους για την εύρυθμη λειτουργία του μνημείου και επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.