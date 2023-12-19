Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε η απεργία στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών χωρίς να έχει κληθεί το σωματείο.
Η ΠΕΥΦΑ, που κάνει λόγο ιδιωτικοποίηση μέρους της λειτουργίας της Ακρόπολης ζητεί:
- Την ανάκληση του εν λόγω διαγωνισμού.
- Έναρξη διαλόγου με τους εργαζόμενους για την εύρυθμη λειτουργία του μνημείου και επίλυση τυχόν προβλημάτων.
