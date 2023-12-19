«Στηρίζουμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες για να έχουν τα απαραίτητα αγαθά ιδίως τις ομάδες εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας κατά την επίσκεψή του στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών στου Ρέντη.

Εκπρόσωποι της Λαχαναγοράς παρέδωσαν περισσότερους από 20 τόνους φρέσκων οπωροκηπευτικών προϊόντων που συγκέντρωσαν ο Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθήνας (ΣΕΚΛΑ) και ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), με σκοπό να διανεμηθούν σε Δήμους, Μητροπόλεις, κοινωνικά παντοπωλεία και άλλους φορείς στήριξης ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων.

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε: «Αυτές οι ημέρες των Χριστουγέννων δίνουν την ευκαιρία, εκτός από τη χαρά, να δείξουμε και την αλληλεγγύη σε ανθρώπους που είναι αδύναμοι και ευάλωτοι. Είναι ένας σπουδαίος συμβολισμός, γιατί αυτές οι μέρες είναι οι μέρες που όλοι πρέπει να δείξουμε την ανθρωπιά μας. Θέλω να συγχαρώ για τη σημερινή πρωτοβουλία τον Σύνδεσμο των Εμπόρων της Κεντρικής Λαχαναγοράς καθώς και το Συμβούλιο της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών που για δεύτερη φορά έχουν συλλέξει περισσότερους από 20 τόνους φρούτων και λαχανικών τα οποία θα μοιραστούν στις Μητροπόλεις και σε Ιδρύματα έτσι ώστε να μπορέσουν να γεμίσουν τραπέζια ανθρώπων που αυτές τις ημέρες χρειάζονται τη στήριξή μας. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και όλες οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησής μας. Στηρίζουμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες για να έχουν τα απαραίτητα αγαθά ιδίως τις ομάδες εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Ο υπουργός είχε, επίσης, συνάντηση με στελέχη και μέλη της διοίκησης της Κεντρικής Λαχαναγοράς κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν την αγορά, την πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τις διαδικασίες διακίνησής τους».

