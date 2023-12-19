Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση αφέθηκε ο 50χρονος Σέρβος μοναχός που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ένα αδέσποτο σκυλί σε πλατεία της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για βασανισμό - κακοποίηση ζώου συντροφιάς (όπως επίσης για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία).

Στην απολογία του ενώπιον του 4ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 50χρονος φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του, την οποία απέδωσε σε μέθη από κατανάλωση αλκοόλ, και ζήτησε συγγνώμη. Κατά πληροφορίες, ανέφερε ότι είναι μοναχός και διαβιεί σε Σκήτη του Αγίου Όρους.

Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ του επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 1.500 ευρώ.

Η σύλληψη του έγινε την περασμένη Κυριακή κατόπιν καταγγελίας περιοίκων. Το τραυματισμένο σκυλί εντοπίστηκε και περισυνελέγη από εθελοντές φιλοζωικού σωματείου.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι αποπειράθηκε να επιτεθεί σε δύο ακόμη αδέσποτα σκυλιά.

