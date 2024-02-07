Εντοπισμός κοκαΐνης αξίας 2,8 εκ ευρώ σε container με μπανάνες από την ΑΑΔΕ

Σε μία ακόμα επιτυχία στον τομέα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την συμβολή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής, και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής.

Ειδικότερα, μετά από διενέργεια τοπικής ανάλυσης κινδύνου δεσμεύτηκε από το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά, ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες προερχόμενο από το Εκουαδόρ και τελικό προορισμό τον Πειραιά.

Ακολούθησε έλεγχος x-ray όπου εντοπίστηκε ύποπτη οργανική ουσία στα ψυκτικά μηχανήματα του εμπορευματοκιβωτίου η οποία επιβεβαιώθηκε και με την θετική ένδειξη του σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών “ICE”.

Στον φυσικό έλεγχο εντοπίστηκαν 46 συσκευασίες με σημαντική ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (κοκαΐνη), μεικτού βάρους πενήντα πέντε κιλών και πεντακοσίων ενενήντα ενός γραμμαρίων (55,591 Kg), οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Η αξία της προαναφερόμενης ποσότητας κοκαΐνης υπολογίζεται στα 2.800.000€.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

