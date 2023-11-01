Λογαριασμός
Εύβοια: «Τα ψάρια τό σκασαν»… από τη θάλασσα - Δείτε το παράδοξο θέαμα στη Χαλκίδα (Βίντεο)

Εκατοντάδες ψάρια επιδόθηκαν κυριολεκτικά σε ένα τρελό χορό με το σπαρτάρισμά τους να τα πετά εκτός θαλάσσης

Εύβοια

Μάρτυρες ενός παράδοξου φαινομένου έγιναν το βράδυ του Σαββάτου 28 Οκτωβρίου, όσοι βρέθηκαν στο λιμανάκι που βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Χαλκίδας.

Εκατοντάδες ψάρια επιδόθηκαν κυριολεκτικά σε ένα τρελό χορό με το σπαρτάρισμα τους να τα πετά εκτός θαλάσσης.

Φυσικά πολλοί έσπευσαν να γεμίσουν κουβάδες, πραγματοποιώντας έτσι το πιο “ανορθόδοξο” αλλά ξεκούραστο ψάρεμα ενώ με γεμισμένες τις κοιλίτσες τους αποχώρησαν και οι γατούλες της περιοχής.

Κανείς δεν είναι σε θέση να αιτιολογήσει το γιατί συνέβη το φαινόμενο αυτό εντούτοις εικασίες μιλούν για συσχέτιση του με την φάση του φεγγαριού ή με το κυνήγι από μεγαλύτερα ψάρια, στον βυθό.

Πηγή: evima.gr

TAGS: Εύβοια Χαλκίδα ψάρια
