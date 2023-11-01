Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα στο Γάζι Ηρακλείου προχώρησε η αστυνομία το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς κατηγορείται για παραβίαση του απορρήτου τηλεπικοινωνιών και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 43χρονος φέρεται να είχε πει στην 42χρονη σύζυγό του ότι θα πάει το αυτοκίνητό της στο συνεργείο "για να αλλάξει λάστιχα", ωστόσο η ίδια διαπίστωσε πως στο όχημα είχε τοποθετηθεί συσκευή GPS, προκειμένου όπως υποστήριξε η ίδια, να την παρακολουθεί.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ Μαλεβιζίου.

