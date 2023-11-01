Χωρίς τηλεοπτικό σήμα παραμένει η Λάρισα από το πρωί της Τετάρτης λόγω συνεχών διακοπών εκπομπής σήματος από το Κέντρο Εκπομπής Πηλίου.

Η ενημέρωση της Digea:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρουσιάζονται συνεχείς διακοπές εκπομπής σήματος από το Κέντρο Εκπομπής Πήλιο, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση. Είναι σε εξέλιξη ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης.»

