Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις ακροδεξιών που ετοιμάζονταν να κατέβουν Αθήνα

Στην σύλληψη έξι ατόμων που ανήκουν στην ακροδεξιά και ετοιμάζονταν να μεταβούν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση μελών της Χρυσής Αυγής για τα δέκα χρόνια από τις δολοφονίες δυο μελών της οργάνωσης, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν το πρωί της Τετάρτης (1/11) ενώ βρίσκονταν στην Νέα Χαλκηδόνα και ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους για την Αθήνα.

Μέλη του «Casa Pound» οι 21 ακροδεξιοί που συνελήφθησαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Οι 21 ακροδεξιοί που συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο και κρατούνται προκειμένου να απελαθούν ανήκουν στο ιταλικό νεοφασιστικό κίνημα και πρώην πολιτικό κόμμα «Casa Pound».

Υπενθυμίζεται πως χθες ταξίδευσαν στην Ελλάδα προκειμένου να πάρουν μέρος σε συγκέντρωση που έχει προγραμματισθεί να γίνει στο Νέο Ηράκλειο το απόγευμα της Τετάρτης, με αφορμή τα δέκα χρόνια από τη δολοφονία των δύο μελών της Χρυσής Αυγής Γ. Φουντούλη και Μ. Καπελώνη.

Οι 21 Ιταλοί οδηγήθηκαν στη διεύθυνση Αλλοδαπών και σε βάρος τους θα κινηθεί η διαδικασία της διοικητικής απέλασης για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατόπιν αιτήματος των ελληνικών Αρχών, έπειτα από πληροφορίες ότι μέλη ακροδεξιών οργανώσεων του εξωτερικού θα ανταποκριθούν σε κάλεσμα για συγκέντρωση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη (01/11), υπήρξε ενημέρωση για αεροπορικό ταξίδι 21 ακροδεξιών Ιταλών προς Ελλάδα.

Η Ελληνική Αστυνομία έδρασε άμεσα και με την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βραδινές ώρες της Τρίτης (31/10) συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, όπου κρατούνται, προκειμένου να κινηθεί σε βάρος τους η διαδικασία της διοικητικής απέλασης για λόγους εθνικής ασφάλειας.

