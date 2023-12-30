Ένας περιπατητής έπεσε σε χαράδρα στην Εύβοια με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση για τη διάσωσή του, με τη συμμετοχή ομάδας της ΕΜΑΚ και ελικοπτέρου.

Πρόκειται για έναν 38χρονο ο οποίος έπειτα από επιχείρηση που στήθηκε διασώθηκε και μεταφέρεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το evima.gr, μαζί του βρίσκεται ο αδερφός του. Ο διασώστης από το ελικόπτερο τον παρέλαβε και μεταφέρεται στο Μαραθώνα και από εκεί σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Στο σημείο βρέθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας, με τους εθελοντές των Ψαχνών, τον ορειβατικό σύλλογο Χαλκίδας, την 7η ΕΜΑΚ αλλά και ελικότερο το οποίο προσεγγίζει τον 38χρονο περιπατητή ο οποίος έπεσε μέσα σε χαράδρα με χιόνια στο όρος Δίρφυς.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ορειβατικού συλλόγου Χαλκίδας κ. Μπαλτάς στο evima.gr, ο 38χρονος με καταγωγή από την Αμάρυνθο, ανέβηκε στην κορυφή φόρεσε τα κραμπόν και γλίστρησε στο χιόνι με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα που βλέπει προς το καταφύγιο. Έχει σπάσει το πόδι και έχει αιμορραγία. Είναι μια δύσκολη περίπτωση», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ορειβατικού συλλόγου Χαλκίδας στο evima.

«Περιμένω αυτή την ώρα βοήθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας», είπε νωρίτερα ο 38χρονος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.