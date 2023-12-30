Τραγωδία σημειώθηκε σε περιοχή της Πιερίας, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, στις 14:40, σε ανώνυμη κοινοτική οδό Παλαιάς Βρίας – Βρίας Πιερίας, τρακτέρ που οδηγούσε 52χρονος, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε παρακείμενη χαράδρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 52χρονου οδηγού.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.