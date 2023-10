Έβδομη καταβολή πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα Ελλάδα 18:13, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 53,2 εκατ. ευρώ σε 10.962 πολίτες