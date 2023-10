Αυτές είναι οι προκαταβολές των αποζημιώσεων σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο στη Θεσσαλία Ελλάδα 18:05, 11.10.2023 linkedin

Αναμένεται να καταβληθούν το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Αποφασίστηκε η κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων στήριξης που θα κριθούν επιλέξιμες για ένταξη, αυξάνοντας το συνολικό προϋπολογισμό κατά 20 εκατ. ευρώ - Ο ΕΛΓΑ θα δέχεται αιτήσεις από τους πλημμυροπαθείς αγρότες έως και την Παρασκευή - Πώς καθορίζεται το ποσό της ενίσχυσης