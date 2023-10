Άρειος Πάγος: Αναίρεση στο βούλευμα αποδέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων της Folli Follie Ελλάδα 17:09, 12.10.2023 linkedin

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνήγοροι οι οποίοι εκπροσωπούν τους ζημιωθέντες επενδυτές είχαν καταθέσει αίτηση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας να ασκηθεί αναίρεση κατά του βουλεύματος