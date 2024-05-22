Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Σοκαριστική επίθεση δέχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης μία 20χρονη κοπέλα στην Ερμού, όπως έγινε γνωστό σήμερα.
Συγκεκριμένα την Τρίτη, στις 3.35μμ άγνωστος χτύπησε την κοπέλα στο πρόσωπο στη συμβολή των οδών Βουλής και Ερμού. Λίγα λεπτά αργότερα συνελήφθη και προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Ακρόπολης.
Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο μια 22χρονη είχε δεχθεί επίθεση από αλλοδαπό στη συμβολή των οδών Ερμού και Φωκίωνος.
