Φωτιά στην περιοχή Πλατάνι της Πάτρας: «Σηκώθηκαν» αεροσκάφη - Απομακρύνθηκαν προληπτικά μαθητές (Βίντεο)

Στο σημείο επιχειρούν πάνω από 30 πυροσβέστες 

Φωτιά στην Πάτρα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πλατάνι της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν μαθητές σχολείου της περιοχής για προληπτικούς λόγους. Οι μαθητές απομακρύνθηκαν με λεωφορεία.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

