Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πλατάνι της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν μαθητές σχολείου της περιοχής για προληπτικούς λόγους. Οι μαθητές απομακρύνθηκαν με λεωφορεία.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Πηγή: skai.gr
- Μεγάλη εγχώρια και διεθνής ζήτηση για εξοχικά κοντά στην Αθήνα – Οι άλλες δημοφιλείς περιοχές στη χώρα
- Καταβολή δώρου Πάσχα σε 541 εργαζόμενους, μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας - Εγιναν 1.012 καταγγελίες
- «Πειρατεία» στη συνδρομητική τηλεόραση: 4 συλλήψεις - Πάνω από 25 εκατ. ευρώ οι ζημιές στις εταιρείες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.