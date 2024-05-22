Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πλατάνι της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν μαθητές σχολείου της περιοχής για προληπτικούς λόγους. Οι μαθητές απομακρύνθηκαν με λεωφορεία.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

