Ανοδική πορεία ακολούθησαν οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης εξοχικών κατοικιών, ως επί το πλείστον, τους πρώτους μήνες του 2024, στις δημοφιλείς για αγορά εξοχικού περιοχές της Ελλάδας, όπως αποτυπώθηκε από τον SPI, τον δείκτη τιμών του Spitogatos.

Εξοχικές κατοικίες κοντά στην Αθήνα

Οι περιοχές κοντά στην Αθήνα συχνά αποτελούν μια καλή επιλογή για αγορά εξοχικού λόγω της δυνατότητας εύκολης και γρήγορης πρόσβασης για τους κατοίκους της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Η πλούσια ακτογραμμή της Αττικής αλλά και τα κοντινά νησιά αποτελούν συχνά ελκυστικά σημεία για την απόκτηση εξοχικής κατοικίας, όπως αναφέρεται στην έρευνα.

Οι υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης εξοχικών κατοικιών κατά τους πρώτους μήνες του 2024 εντοπίζονται στις Σπέτσες, τη Σαρωνίδα, τον Πόρο, την Ανάβυσσο, τη Ραφήνα και την Αίγινα.

Στον αντίποδα, ανάμεσα στις πιο οικονομικές περιοχές για αγορά εξοχικής κατοικίας κοντά στην Αθήνα είναι ο Μαραθώνας, η Αρτέμιδα, ο Κάλαμος και η Ερέτρια στην Εύβοια.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μέσων ζητούμενων τιμών πώλησης εξοχικών κατά τους πρώτους μήνες του 2024 σε σχέση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος σημειώθηκαν στην Ανάβυσσο (16,7%), τη Σαρωνίδα (16,4%), την Αρτέμιδα (17,0%) και την Αίγινα (13,8%).

Εξοχικές κατοικίες στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, στις περιοχές με τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης εξοχικών κατοικιών κατατάσσονται η Ανατολική Μάνη, η Σιθωνία και η Κασσάνδρα στη Χαλκιδική, τα Σύβοτα και η Μεθώνη στη Μεσσηνία.

Ανάμεσα στις πιο οικονομικές περιοχές για αγορά εξοχικής κατοικίας στην υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκονται η Ακράτα, η Αγριά και οι Μηλιές στη Μαγνησία καθώς και η Ζαχάρω στην Ηλεία.

Επιπλέον, οι μεγαλύτερες αυξήσεις μέσης ζητούμενης τιμής πώλησης εξοχικής κατοικίας τους πρώτους μήνες του 2024 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023, σημειώθηκαν στην Ανατολική Μάνη (54,4%), στη Ζαγορά Πηλίου (43,3%) και στη Ναύπακτο (28,0%).

Εγχώρια και διεθνής ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στην Ελλάδα

Η εγχώρια ζήτηση για κατοικίες προς πώληση μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2024 κατά 4,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2023, ενώ αύξηση 11,8% παρατηρείται στη διεθνή ζήτηση.

Οι δημοφιλέστερες περιοχές για αναζήτηση κατοικίας προς πώληση για τους Έλληνες υποψήφιους αγοραστές είναι τα προάστια Θεσσαλονίκης, το κέντρο της Αθήνας, τα Νότια και Βόρεια Προάστια της Αθήνας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Στα προάστια της Θεσσαλονίκης, οι Έλληνες αγοραστές αναζητούν συχνότερα διαμερίσματα, μονοκατοικίες και μεζονέτες.

Στο κέντρο της Αθήνας και στα Νότια Προάστια της Αθήνας, οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες κατοικιών είναι και πάλι τα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες και τα στούντιο. Τέλος, αυτοί που αναζητούν κατοικία προς πώληση στα Βόρεια Προάστια, ενδιαφέρονται περισσότερο για μονοκατοικίες, διαμερίσματα και μεζονέτες.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή ζήτηση, οι πιο δημοφιλείς περιοχές για αναζήτηση κατοικίας προς πώληση το πρώτο τρίμηνο του 2024 είναι το κέντρο της Αθήνας, η Χαλκιδική και τα Νότια Προάστια της Αθήνας.

Οι χώρες προέλευσης των υποψήφιων αγοραστών κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι υποψήφιοι αγοραστές ενδιαφέρονται περισσότερο για διαμερίσματα, μονοκατοικίες και στούντιο.

Η Χαλκιδική αναδεικνύεται σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της χώρας τόσο για τους τουρίστες, όσο και για τους ξένους αγοραστές. Οι χώρες με τις περισσότερες αναζητήσεις για κατοικίες προς πώληση στη Χαλκιδική είναι η Γερμανία, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία με τους υποψήφιους αγοραστές να αναζητούν περισσότερο διαμερίσματα, μονοκατοικίες και μεζονέτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία είναι οι χώρες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για κατοικίες προς πώληση στα Νότια Προάστια της Αθήνας. Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες κατοικιών στα Νότια Προάστια είναι τα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες και οι μεζονέτες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

