Λιγότεροι από ό,τι πέρυσι ήσαν οι εργαζόμενοι που προσέφυγαν στην Επιθεώρηση Εργασίας για μη καταβολή δώρου Πάσχα.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας τα καταγγελλόμενα περιστατικά αφορούν 1.012 εργαζόμενους (αντί 1.962 την αντίστοιχη περσινή περίοδο), σε 224 επιχειρήσεις.

Μετά από παρέμβαση της Αρχής, 91 επιχειρήσεις επέδειξαν συμμόρφωση, οπότε σε 541 εργαζόμενους καταβλήθηκαν τα οφειλόμενα ποσά (1775.372 ευρώ).

Σε 51 περιπτώσεις, εργαζόμενων που προσέφυγαν στις οικείες Επιθεωρήσεις, υποβλήθηκαν μηνυτήριες αναφορές, οι οποίες διαβιβάστηκαν στα Αστυνομικά Τμήματα, για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Για τις εκκρεμείς περιπτώσεις, είναι σε εξέλιξη η επίλυση εργατικών διαφορών, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

