Tη στιγμή της σύλληψης του αλλοδαπού που επιτέθηκε σε μια νεαρή γυναίκα στην Ερμού δείχνει βίντεο ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ. Όπως φαίνεται στα πλάνα του βίντεο, ο δράστης συλλαμβάνεται με σηκωμένα τα χέρια χωρίς να φέρει καμία αντίσταση.
Είκοσι πέντε με 30 ετών, Ελληνίδα, είναι η κοπέλα που μαχαιρώθηκε στην Ερμού.
Η κοπέλα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, πήγαν όλα καλά. Έχει σπασμένο πλευρό, ρήξη διαφράγματος και τραύμα στον πνεύμονα. Δεν φαίνεται πάντως να κινδυνεύει η ζωή της, και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Η κοπέλα μάλιστα τελικά δεν θα διασωληνωθεί. Μπήκε στη ΜΕΘ προληπτικά όπως σε κάθε χειρουργείο διευκρίνιζαν ιατρικές πηγές.
Η τραυματίας διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό με αιμορραγία που προκλήθηκε από δυο πολύ βαθιά μεγάλα τραύματα στην αριστερή ωμοπλάτη στο ύψος της καρδιάς. Τα τραύματα φαίνεται να έχουν γίνει από μεγάλο μαχαίρι.
Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία, ωστόσο το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.
