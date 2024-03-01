Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι στην Ερμού: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη - Δεν θα διασωληνωθεί η κοπέλα

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο δράστης συλλαμβάνεται χωρίς να φέρει αντίσταση - Το χειρουργείο πήγε καλά και η κοπέλα φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της

UPDATE: 17:29
Tη στιγμή της σύλληψης του αλλοδαπού που επιτέθηκε σε μια νεαρή γυναίκα στην Ερμού δείχνει βίντεο ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ. Όπως φαίνεται στα πλάνα του βίντεο, ο δράστης συλλαμβάνεται με σηκωμένα τα χέρια χωρίς να φέρει καμία αντίσταση. 

Είκοσι πέντε με 30 ετών, Ελληνίδα, είναι η κοπέλα που μαχαιρώθηκε στην Ερμού.

Η κοπέλα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, πήγαν όλα καλά. Έχει σπασμένο πλευρό, ρήξη διαφράγματος και τραύμα στον πνεύμονα. Δεν φαίνεται πάντως να κινδυνεύει η ζωή της, και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Η κοπέλα μάλιστα τελικά δεν θα διασωληνωθεί. Μπήκε στη ΜΕΘ προληπτικά όπως σε κάθε χειρουργείο διευκρίνιζαν ιατρικές πηγές. 

Η τραυματίας διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό με αιμορραγία που προκλήθηκε από δυο πολύ βαθιά μεγάλα τραύματα στην αριστερή ωμοπλάτη στο ύψος της καρδιάς. Τα τραύματα φαίνεται να έχουν γίνει από μεγάλο μαχαίρι.

Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία, ωστόσο το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Πηγή: Λουίζα Κροντήρη - skai.gr

