Δώρα ζωής σε συνανθρώπους μας χάρισε με τον θάνατό του 58χρονος ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΘ Ιπποκράτειο από τις 28/01 και έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Μετά την πιστοποίηση του εγκεφαλικού θανάτου από του ιατρούς, η οικογένειά του αποφάσισε να προχωρήσει στην δωρεά των οργάνων του.

Η διαδικασία λήψης των οργάνων που κρίθηκαν κατάλληλα προς μεταμόσχευση, ολοκληρώθηκε σήμερα τις πρωινές ώρες.

Η λήψη των κατάλληλων προς μεταμόσχευση οργάνων πραγματοποιήθηκε από τη χειρουργική ομάδα της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατείου ΓΝΘ και των κερατοειδών από την αντίστοιχη χειρουργική ομάδα της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Οι μεταμοσχεύσεις των νεφρικών μοσχευμάτων αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ώρες σε υποψήφιους λήπτες του Εθνικού Μητρώου Αναμονής του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) σε Μεταμοσχευτικά Κέντρα της χώρας, όπως και οι κερατοειδείς σε ασθενείς με σοβαρά οφθαλμολογικά προβλήματα.

