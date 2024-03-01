Τη δυνατότητα να σώσουν τη ζωή του σκύλου τους τα κρίσιμα εκείνα λεπτά που μεσολαβούν από την εκδήλωση μιας έκτακτης κατάστασης μέχρι να επιληφθεί του περιστατικού ο κτηνίατρος, σπεύδουν να αποκτήσουν εκατοντάδες κηδεμόνες κατοικίδιων σε όλη την Ελλάδα. Αυτό καταδεικνύει το αθρόο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στις προσκλήσεις του Ερυθρού Σταυρού για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών που υλοποιούν στελέχη της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (Κ9).

«Χρειάστηκαν μόνο μερικές ώρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης για να κλείσει η πρώτη ομάδα που θα συμμετέχει στα εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών στις 17 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει ήδη δημιουργηθεί λίστα αναμονής, η οποία και ολοένα μεγαλώνει» επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διασώστης - εκπαιδευτής εκπαιδευτών, επικεφαλής διεύθυνσης εκπαίδευσης Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ., Ζέκη Μεμέτ Αλή.

Πραγματικά τα τηλέφωνα πήραν φωτιά», σημειώνει με ικανοποίηση, και προσθέτει: «είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το πρόγραμμα επιλέγεται και από υπεύθυνους φιλοζωικών συλλόγων ή ακόμη και από μεμονωμένους ανθρώπους, που όχι μόνο είναι ιδιοκτήτες κατοικίδιων, αλλά φροντίζουν και μεριμνούν για την ευζωία ζώων, των οποίων το σπίτι τους είναι ο δρόμος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα παροχής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ξεκίνησε να «τρέχει» τον Οκτώβριο του 2023 και πραγματοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ξάνθη, Κομοτηνή και Κρήτη και μέχρι σήμερα, ανέρχονται σε 275 οι πιστοποιημένοι πάροχοι Πρώτων Βοηθειών σε κατοικίδια.

Η μεγαλύτερη προσέλευση για παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων εντοπίζεται στην Αθήνα και ακολουθούν το Ηράκλειο Κρήτης και περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αν και, όπως τονίζει, «πλέον μας ζητούν την υλοποίηση του προγράμματος σε όλα τα μέρη της ελληνικής επικράτειας». Έτσι, όπως λέει, «όσο υπάρχουν αυτοί που μας ζητούν τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών, εμείς διαβεβαιώνω ότι θα το παρέχουμε».

Ποιες είναι οι Πρώτες Βοήθειες για σκύλους και γάτες

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, υπό την προεδρία του Δρ. Αντωνίου Ανγερινού, πρωτοπόρου στην εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών στην Ελλάδα, διοργανώνει τα εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών για σκύλους από την Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) που διαθέτει. Το καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ωρών και στόχος του είναι ο φροντιστής κατοικίδιων να μπορεί να δράσει έγκαιρα και αποτελεσματικά σε μία έκτακτη κατάσταση που πιθανόν να προκύψει.

«Η παρακολούθηση του προγράμματος σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπει τον εκπαιδευόμενο θεραπευτή του σκύλου του, αλλά στην περίπτωση που απειλείται άμεσα η ζωή του τον καθιστά ικανό να ξεκινήσει τη μάχη με τον θάνατο, προστατεύοντας το κατοικίδιό του, μέχρι να έρθει ο ειδικός, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κτηνίατρος» τονίζει ο Ζέκη Μεμέτ Αλή.

Εξηγεί, δε, ότι οι Πρώτες Βοήθειες σε σκύλο είναι απλές ενέργειες που μπορεί και πρέπει να κάνει οποιοσδήποτε με σκοπό την αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του ζώου που κινδυνεύει, τη διαφύλαξη της ζωής του, την αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασής του και τη μείωση του πόνου μέχρι να αναλάβει ο κτηνίατρος.

Τα σεμινάρια, διεξάγονται από εκπαιδευτές Πρώτων Βοηθειών για Σκύλους του Ε.Ε.Σ. θα περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες (Εισαγωγή, Η Γλώσσα του Σώματος, Πρώτες Βοήθειες για Σκύλους, Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών για Σκύλους).

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, ο ιδιοκτήτης θα δύναται: να εφαρμόζει τις βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών σε σκύλους σε διάφορες επείγουσες καταστάσεις, να αναγνωρίζει την ανάγκη άμεσης ειδοποίησης του κτηνιάτρου και τις καταστάσεις που απειλούν άμεσα τη ζωή του ζώου (απώλεια αισθήσεων, Καρδιοαναπνευστική ανακοπή, απόφραξη αεραγωγού, μεγάλη αιμορραγία Δηλητηρίαση - Εγκαύματα κ.ά.).

Επίσης, ο πιστοποιημένος πάροχος πρώτων βοηθειών σε σκύλους, θα μπορεί να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει διάφορους τραυματισμούς και έκτακτα περιστατικά (διαστρέμματα, κατάγματα, εξαρθρώματα κ.α.), όπως και άλλα επείγοντα περιστατικά, όπως κρυοπαγήματα - ηλίαση ή θερμοπληξία). Παράλληλα, με τη λήξη του σεμιναρίου, καθένας συμμετέχοντας θα γνωρίζει όλα αυτά που πρέπει να εμπεριέχονται στο φαρμακείο πρώτων βοηθειών για τον σκύλο του.

Οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στα εν λόγω σεμινάρια παρακαλούμε όπως αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος (ονοματεπώνυμο, πόλη και στοιχεία επικοινωνίας) samareites@redcross.gr ή τηλεφωνικά στο 210.52.48.132. Επίσης στο thessaloniki_dpt@redcross.gr ή τηλεφωνικά 2310.531.534.

Τα σεμινάρια διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη, στο κτίριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, Ν. Κουντουριώτη 10, 54625, λιμάνι.

Ποια είναι η Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης - Κ9 S.A.R. Team

Η Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ομάδας Διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, λόγω της επιχειρησιακής της δομής.

Οι πρώτοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης αποκτήθηκαν από εκτροφείο της Ιταλίας όπου και παραδόθησαν στους χειριστές τους, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα των εθνικών συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και συγκεκριμένα του: C.R.I. - Crose Rossa Italiana, D.R.K. - Deutsches Rotes Kreuz και F.C.I. - Federation Cynologique Internationale. Οι Πιστοποιημένοι Σκύλοι από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Γερμανικό Ερυθρό Σταυρό, αναφέρονται επιχειρησιακά σαν Κυνοφιλική Μονάδα Έρευνας και Διάσωσης.

Η θετική εκπαίδευση είναι η μέθοδος εκπαίδευσης στην οποία δεν χρησιμοποιείται η βία σε καμία της μορφή κατά την εκμάθηση συμπεριφορών. Σε καμία μορφή σημαίνει ούτε σωματική ούτε ψυχολογική βία. Στη θετική εκπαίδευση «ελέγχουμε ό,τι αρέσει στον σκύλο προκείμενου να του δώσουμε κίνητρο να επαναλάβει τις συμπεριφορές που επιθυμούμε» εξηγεί ο ίδιος και προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης αλλά και στο πλαίσιο της γενικότερης εκπαίδευσης του ιδιοκτήτη και του σκύλου, δίνεται μεγάλη προσοχή στην αρμονική συμβίωση, στη βελτίωση συμπεριφοράς και στο χτίσιμο μιας δυνατής και υγιούς σχέσης.

Η Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Κ-9 SAR) του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει ως αποστολή την Έρευνα και Διάσωση Αγνοουμένων και Έρευνα σε Ερείπια - Τούνελ (περιορισμένους χώρους). Μια από τις σημαντικότερες δράσεις της εν λόγω ομάδας ήταν, για τα ελληνικά δεδομένα, η μοναδική «Υπηρεσία περιπάτου για Ζώα Συντροφιάς», κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Πηγή: skai.gr

