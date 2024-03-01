Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στην ΕΛ.ΑΣ όταν άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε γυναίκα στην οδό Ερμού και Φωκίωνος στο κέντρο της Αθήνας.

Η γυναίκα φέρει βαθύ τραύμα. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ όπου και την μετέφερε στο νοσοκομείο με αιμορραγία.

Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία ωστόσο το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Πηγή: skai.gr

