Τον τρόμο ζουν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής καθώς η εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο μόλις πέσει το σκοτάδι.

Ερευνα του ΣΚΑΪ αποκαλύπτει πως πολίτες και εργαζόμενοι δέχονται καθημερινά απειλές ακόμα και για τη ζωή τους.

Στα Ανω Λιόσια του Δήμου Φυλής, τη νύχτα οι κάτοικοι – και ειδικά οι γυναίκες - προτιμούν να μην κυκλοφορούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω της αυξημένης παραβατικότητας και εγκληματικότητας και της έλλειψης φωτισμού στους δρόμους.

Όπως δήλωσαν γυναίκες κάτοικοι της περιοχής στην κάμερα του ΣΚΑΪ, το βράδυ προτιμούν να επιστρέφουν από της δουλειές τους στο σπίτι με ταξί ή κάποιον γνωστό ενώ φροντίζουν να ενημερώνουν κάποιον δικό τους.

Δείτε το ρεπορτάζ.



