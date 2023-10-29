Έρευνα ΣΚΑΪ: Φόβος, εγκατάλειψη και εγκληματικότητα στη Δυτική Αττική

Τον τρόμο ζούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής καθώς η εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο μόλις πέσει το σκοτάδι. Ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ αποκαλύπτει πως πολίτες και εργαζόμενοι δέχονται καθημερινά απειλές ακόμα και για τη ζωή τους.

Η εικόνα του λεωφορείου 735 που εκτελεί το δρομολόγιο Αχαρναι και φτάνει κατω πατήσια είναι αποκαρδιωτική. Κάτω από τα καθίσματα, ανάμεσα στα καθίσματα, πέρα για πέρα σε όλο το λεωφορείο μπορεί να βρει κανείς κάθε λογής σκουπίδια. Δεν είναι όμως μόνο τα απλά σκουπίδια, χάπια, σύριγγες ακόμα και αίματα κάτω στο πάτωμα.

Στα πίσω καθίσματα του λεωφορείου οδηγοί και επιβάτες αντικρίζουν καθημερινά τους εμπόρους ναρκωτικών να κάνουν τις συναλλαγές τους.

Αυτή είναι η καθημερινότητα που οι μόνιμοι κάτοικοι στο Μενίδι καλούνται να αντιμετωπίσουν... Χωρίς κανείς να μπορεί να τους βοηθήσει. Και δεν είναι μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους περισσότερους δρόμους οι πολίτες φοβούνται να κυκλοφορήσουν επειδή ο φωτισμός δεν είναι επαρκής.

Ίδια εικόνα στο Μενίδι, μία λάμπα κάθε 200 μέτρα. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να περάσει, να βγει από το σπίτι, να μπει στα στενά θα δει το απόλυτο σκοτάδι.

Στο Μενίδι όπου ήδη η εγκληματικότητα είναι αυξημένη το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Το οδοιπορικό του ΣΚΑΪ συνεχίζεται στο Ζεφύρι. Η ωρα είναι 10:30 το βράδυ και πραγματοποιούνται επιχειρήσεις της αστυνομίας στον καταυλισμό των Ρομά για όπλα και ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί περνάνε χειροπέδες στους δύο επιβάτες του αυτοκινήτου και τους οδηγούν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων...

Δήμαρχος Φυλής: «Δεν υπάρχει αστυνόμευση στην πόλη»

Ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, καταγγέλει ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση στην πόλη και επιρρίπτει ευθύνες στο υπουργείο προστασίας του πολίτη που δεν εφαρμόζει το μνημόνιο συνεργασίας που είχε υπογραφεί το 2017.

Ο δήμος Φυλής, έδωσε εννέα αυτοκίνητα στην ελληνική αστυνομία και δύο κτήρια. Κάναμε μνημόνιο συνεργασίας να υπάρχει απόλυτη αστυνόμευση στην περιοχή. Αυτό το μνημόνιο δυστυχώς δεν τηρείται. Μόλις σκοτεινιάσει οι περιοχές αυτές δεν εχουν ζωή.



