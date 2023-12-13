Έρευνα ΓΣΕΕ-ΕΣΗΕΑ: Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου δημοσιογράφου

Υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες, και ανάγκη για συνεχή κατάρτιση χαρακτηρίζουν το επάγγελμα του δημοσιογράφου στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ) με τη συμμετοχή των εταιρειών metron analysis, prorata και Αlco που παρουσιάστηκε στην Ένωση Συντακτών.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι υψηλό καθώς οι απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελούν το 38,0% ενώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος το 22% και όσοι έχουν πτυχίο ΙΕΚ το 15,5%.

Το 7,5% είναι κάτοχοι πτυχίου Κολεγίου όπως και οι απόφοιτοι Λυκείου.

Παράλληλα, 9 στους 10 δήλωσαν ότι έχουν πλήρη απασχόληση, περισσότεροι από 6 στους 10 μερική απασχόληση και μόλις 2 στους 10 εκ περιτροπής.

Όσον αφορά τη μέση εργασιακή εμπειρία σε μια επιχείρηση δήλωσαν ότι είναι τα 14,8 έτη.

Το 34% σύμφωνα με την έρευνα ανέφερε πως απασχολείται σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με 50 έως 249 εργαζομένους, το 33% ότι απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 250 εργαζομένων ενώ το 21% ότι απασχολείται σε μικρές επιχειρήσεις με 10 έως 49 απασχολουμένους. Μόλις το 9% απασχολείται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, με 1 έως 9 εργαζομένους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα στην χώρα μας, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ανέρχεται σε 32,6% έναντι 55% του μέσου όρου της ΕΕ.

Με βάση τα ευρήματα για τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και του Lockdown, στο επάγγελμα του δημοσιογράφου ως προς τις δεξιότητες σχεδόν οι μισοί συμφωνούν ότι στη μετά COVID-19 εποχή θα απαιτηθεί οι δημοσιογράφοι να αποκτήσουν νέες ψηφιακές δεξιότητες στο επάγγελμά τους. 3 στους 10 εξέφρασαν ουδέτερη στάση ενώ σχεδόν 2 στους 10 ανέφεραν ότι δεν θα κριθεί απαραίτητο.

Εξάλλου, αναφορικά με την εξέλιξη των δεξιοτήτων σε βάθος δεκαετίας, οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίζουν περισσότερο σύνθετα προβλήματα, όπως είναι ο πολλαπλασιασμός των πηγών πληροφόρησης, η αύξηση της σημαντικότητας της ταχύτητας διαχείρισης της πληροφορίας και η μείωση δυνατότητας ελέγχου ορθότητας της πληροφορίας.

Από την πλευρά των εργοδοτών, τονίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη σημασία των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα, αλλά και της ταχύτητας.



Ακολουθεί το link με την έρευνα και pdf με τα βασικά συμπεράσματα: https://www.inegsee.gr/ekdosi/dimosiografi-meleti-diagnosis-dexiotiton-mia-theoritiki-ke-ebiriki-prosengisi/



Πηγή: skai.gr

