Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Πέμπτη σε δρόμους των Νοτίων Προαστίων λόγω ελεγχόμενης έκρηξης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στη λεωφόρο Ποσειδώνος και σε άλλους δρόμους των Νοτίων Προαστίων της Αττικής λόγω πραγματοποίησης ελεγχόμενης έκρηξης για την εξουδετέρωση πυρομαχικών παλαιού τύπου.

Ειδικότερα σε οδικά τμήματα της περιοχής των Δήμων Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού-Αργυρούπολης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

- Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Πέμπτη 14/12/2023 κατά τις ώρες 11.00΄έως 13.00, στα κατωτέρω οδικά τμήματα:

* Λ. Ποσειδώνος, από τη διασταύρωση με τη Λ. Αλίμου έως το ύψος της Πλατείας Βεργωτή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,

* Οδός Ευρυάλης,

* Οδός Θήτα, από τη συμβολή της με τον παράδρομο της Λ. Ποσειδώνος έως τη συμβολή της με την οδό Ελληνικού,

* Οδός Ιώτα,

* Οδός Ελληνικού, από τη συμβολής της με την οδό Θήτα έως τη συμβολή της με την οδό Ιώτα.

- Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την Τετάρτη 13/12/2023 και ώρα 21.00΄έως την Πέμπτη 14/12/2023 και ώρα 13.00΄, στις κατωτέρω οδούς ως εξής:

* Οδός Ευρυάλης,

* Θήτα, από τη συμβολή με τον παράδρομο της Λ. Ποσειδώνος έως τη συμβολή με την οδό Ελληνικού,

* Ιώτα,

* Οδός Ελληνικού, από το ύψος της οδού Θήτα έως το ύψος της οδού Ιώτα.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να επιλέξουν ως εναλλακτικές διαδρομές την κίνησή τους μέσω της Λ. Βουλιαγμένης και/ή λοιπών δημοτικών οδών των Δήμων Γλυφάδας και Ελληνικού - Αργυρούπολης και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

