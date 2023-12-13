Kαρδίτσα: Οι αγρότες βγήκαν με τα τρακτέρ στους δρόμους

Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με τρακτέρ, στον Ε65 (κόμβο Καρδίτσας), ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) και των Αγροτικών Συλλόγων.

Οι αγρότες όπως τόνισαν οι ομιλητές διεκδικούν για τους πλημμυροπαθείς, να υπολογιστούν με βάση το κόστος παραγωγής, την αναμενόμενη παραγωγή και ζημιά ανά παραγωγό, που είναι πολύ πάνω από την ασφαλιζόμενη αξία του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Επίσης το διεκδικητικό πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμα αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος σε καλλιέργειες που έπαθαν ζημιά και δεν αποζημιώνονται, όπως ο περονόσπορος στα αμπέλια.

Επίσης να μην ισχύσουν οι περιορισμοί στις καλλιέργειες από την νέα ΚΑΠ, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και μείωση του κόστους παραγωγής, κ.ά.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τζέλας με δηλώσεις στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων κάνει λόγο για πλήρη-άμεση αποκατάσταση και την προστασία της ζωής μας, χωρίς εκπτώσεις, «για να μείνουμε στον τόπο μας», όπως χαρακτηριστικά τονίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.