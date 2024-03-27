Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στη Σάμο

Είχε προηγηθεί μικρότερη δόνηση περίπου στην ίδια περιοχή

Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά την Τετάρτη (27/3) βόρεια της Σάμου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε μετά τις 22 το βράδυ με επίκεντρο 7 χλμ βόρεια-βορειοανατολικά από το Βαθύ της Σάμου. Το εστιακό βάθος ήταν 12,1 χιλιόμετρα.

Σεισμός στη Σάμο

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε σημειωθεί άλλη μια δόνηση, με ένταση 2,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από το Βαθύ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σεισμός τώρα Σάμος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark