Σεισμική δόνηση 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά την Τετάρτη (27/3) βόρεια της Σάμου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε μετά τις 22 το βράδυ με επίκεντρο 7 χλμ βόρεια-βορειοανατολικά από το Βαθύ της Σάμου. Το εστιακό βάθος ήταν 12,1 χιλιόμετρα.

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε σημειωθεί άλλη μια δόνηση, με ένταση 2,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από το Βαθύ.

Πηγή: skai.gr

