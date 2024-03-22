Για τις 5 Απριλίου διακόπηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας, ώστε να συνεχιστεί η εξέταση του Μάνου Δασκαλάκη παρουσία της 35χρονης αλλά και του συνηγόρου της.

Ο συνήγορος της Πισπιρίγκου Αλέξης Κούγιας, ζήτησε από το δικαστήριο να διακόψει τη συνεδρίαση ώστε να μπορεί να παρασταθεί στην κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη, καθώς σήμερα συνεχίζει την αγόρευση του στην δίκη για την Τζωρτζίνα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «σκάνδαλο» να δικάζεται η εντολέας του για το ίδιο αδίκημα «συγχρόνως σε δύο δικαστήρια».

Όπως ανέφερε ο συνήγορος στο δικαστήριο «ενώ ακούγατε την αγόρευσή μου από τη δίπλα αίθουσα, αποφασίσατε να συνεχίσετε την εξέταση του μάρτυρα Δασκαλάκη (σ.σ.: εννοεί χωρίς την κατηγορουμένη και τον συνήγορό της παρόντες). Θα σας παρακαλέσω για να μη διακοπεί η διαδικασία να μου επιτρέψτε να εξετάσω κι εγώ τον κ. Δασκαλάκη. Είμαι στη διπλανή αίθουσα και την υπερασπίζομαι. Θα γραφτούν βιβλία για την ιστορία αυτή».

Την αποδοχή του αιτήματος του κ. Κούγια ζήτησε η εισαγγελέας Έδρας ώστε να εξεταστεί ο Δασκαλάκης από τον συνήγορο σε άλλη δικάσιμο. Το δικαστήριο προχώρησε σε διακοπή της σημερινής συνεδρίασης.

Ο συνήγορος της κατηγορουμένης δήλωσε στο δικαστήριο πως η Πισπιρίγκου υποβάλλει μήνυση κατά της Εύας Αμπάζη, διορισθείσας από το δικαστήριο, δικηγόρου του πατέρα των τριών κοριτσιών Μάνου Δασκαλάκη, σχετικά με το αίτημα για μέτρα προστασίας από την κατηγορουμένη, που υπέβαλε νωρίτερα στο δικαστήριο η συνήγορος.

«Η κατηγορουμένη μηνύει την συνήγορο του κ. Δασκαλάκη. Ακούστηκε εδώ το εξής συκοφαντικό, ότι δήθεν η κυρία κατηγορούμενη με τα προβλήματα υγείας που έχει, με 6 αστυνομικούς να τη φυλάνε, επιτέθηκε σε έναν ογκώδη άνθρωπο. Θα βγει από το παράθυρο του Κορυδαλλού να επιτεθεί στον Δασκαλάκη; Την μηνύει για συκοφαντική δυσφήμηση», ανέφερε ο κ. Κούγιας προκαλώντας την αντίδραση της κ. Αμπάζη η οποία δήλωσε πως επιφυλάσσεται να υποβάλει μήνυση και αυτή κατά της πλευράς της κατηγορουμένης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

