Συνελήφθη αστυνομικός που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα μαστροπείας

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε αστυνομικό ο οποίος κατηγορείται πως συμμετείχε σε οργανωμένο κύκλωμα σωματεμπορίας και γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών φόρεσαν χθες αστυνομικοί του εσωτερικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στη δικογραφία που σχηματίστηκε, κατηγορείται για μαστροπεία κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η έρευνα των αδιάφθορων της ΕΛΑΣ ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία πως ο συλληφθείς αστυνομικός συμμετείχε σε οργανωμένο κύκλωμα.

Ακολούθησε ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων και με χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σε έρευνες που έγιναν σε οικίες, 4 οχήματα, γραφείο επιχείρησης ενοικιάσεων αυτοκινήτων, καθώς και στην κατοχή του συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2- κινητά τηλέφωνα,

το χρηματικό ποσό των -3.035- ευρώ,

12- φυσίγγια διαμετρήματος 5,56 mm,

7 φορητοί ασύρματοι πομποδέκτες και

σιδερογροθιά

Πηγή: skai.gr

