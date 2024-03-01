Μαρτυρίες για την επίθεση με μαχαίρι στην Ερμού: Τι είπε ο δράστης στην αστυνομία

Συγκλονίζει τη χώρα η πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, τυφλή επίθεση με μαχαίρι στην οδό Ερμού, σε ώρα αιχμής.

Ενας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε μία νεαρή κοπέλα από το πουθενά μέσα στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της πρωτεύουσας τραυματίζοντας την σοβαρά.

Όπως προκύπτει δεν την γνώριζε καν.

Τρόμος επικράτησε στον πιο κεντρικό εμπορικό δρόμο της Αθήνας καθώς ο άνδρας που φαίνεται στο βίντεο να σηκώνει τα χέρια στην θέα των ανδρών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, έχει μόλις μαχαιρώσει μια νεαρή γυναίκα χωρίς καμία αφορμή.

«Είχε ένα μαχαίρι αυτός, αλλά όχι κανονικό μαχαίρι, σαν ξίφος ήταν και της το έχωσε εδώ στα πλευρά απο πίσω», αναφέρει πολίτης που βρισκόταν στο σημείο.

Ο δράστης με καταγωγή από το Ιράν επιτέθηκε με μαχαίρι κατά της 22χρονης στην συμβολή της Ερμού με την Φωκίωνος με αποτέλεσμα να την τραυματίσει στα πλευρά.

Αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο του πέρασε χειροπέδες.

Τον μετέφεραν κάτω από ένα υπόστεγο, ενώ του αφαίρεσαν το μαχαίρι και έψαξαν τα πράγματα που είχε μαζί του.



Σοκαρισμένοι οι καταστηματάρχες κλειδώθηκαν στα καταστήματα τους.

Ο δράστης φέρεται να είπε να είπε στους αστυνομικούς ότι η κοπέλα... ήταν κατάσκοπος των Γερμανών και τον παρακολουθούσε!

Η νεαρή γυναίκα με τραύματα στο θώρακα και σπασμένα πλευρά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: skai.gr

