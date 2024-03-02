Νέα στοιχεία για την πρωτοφανή επίθεση με μαχαίρι στον περόδρομο της Ερμου φέρνει ο ΣΚΑΪ στη δημοσιότητα.

Ο πατέρας της 22χρονης κοπέλας που δέχθηκε δύο μαχαιριές, αλλά νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο, μίλησε στον ΣΚΑΪ, για τη στιγμή που πληροφορήθηκε την περιπέτεια του παιδιού του:

«Η κόρη μου πήγαινε στη δουλειά της και μάλιστα βρισκόταν 100 μέτρα απόσταση από τον προορισμό της. Μου κόπηκαν τα πόδια όταν μου το ήμουν και μάλιστα ήμουν στο τιμόνι της νταλίκας, καθώς είμαι οδηγός».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος Ιρακινός δράστης έφτασε στην Ελλάδα μέσω Σερβίας.

Όσο για την 22χρονη, το σακίδιο που φορούσε στην πλάτη ήταν το στοιχείο που ενδεχομένως να της έσωσε τη ζωή, σύμφωνα με εκτιμήσεις.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.