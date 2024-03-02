Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι στην Ερμού: Τι είπε στον ΣΚΑΪ ο πατέρας της 22χρονης - Πώς έφτασε στην Ελλάδα ο δράστης

«Η κόρη μου βρισκόταν 100 μέτρα από τον προορισμό της. Μου κόπηκαν τα πόδια...», δήλωσε ο πατέρας της 22χρονης

Ερμού

Νέα στοιχεία για την πρωτοφανή επίθεση με μαχαίρι στον περόδρομο της Ερμου φέρνει ο ΣΚΑΪ στη δημοσιότητα.

Ο πατέρας της 22χρονης κοπέλας που δέχθηκε δύο μαχαιριές, αλλά νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο, μίλησε στον ΣΚΑΪ, για τη στιγμή που πληροφορήθηκε την περιπέτεια του παιδιού του: 

«Η κόρη μου πήγαινε στη δουλειά της και μάλιστα βρισκόταν 100 μέτρα απόσταση από τον προορισμό της. Μου κόπηκαν τα πόδια όταν μου το ήμουν και μάλιστα ήμουν στο τιμόνι της νταλίκας, καθώς είμαι οδηγός».

Συμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος Ιρακινός δράστης έφτασε στην Ελλάδα μέσω Σερβίας.

Όσο για την 22χρονη, το σακίδιο που φορούσε στην πλάτη ήταν το στοιχείο που ενδεχομένως να της έσωσε τη ζωή, σύμφωνα με εκτιμήσεις.


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ερμού επίθεση με μαχαίρι
