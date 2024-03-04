Πρόστιμο 742.000 ευρώ σε εταιρεία κατεψυγμένων λαχανικών

Πρόστιμο ύψους 742.000 ευρώ, σε εταιρεία κατεψυγμένων λαχανικών λόγω αισχοκέρδειας επιβλήθηκε με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα.

Συγκεκριμένα το πρόστιμο επιβλήθηκε στην εταιρεία κατεψυγμένων λαχανικών «ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ», για παράβαση του άρθρου 54 του ν. 5045/29-07-2023 σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, έπειτα από ελέγχους που διενήργησε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Η παράβαση διαπιστώθηκε ύστερα από τη διενέργεια επισταμένων ελέγχων σε 72 κωδικούς προϊόντων (1/7/2023 έως 30/9/2023). Η εταιρεία όπως αποδείχθηκε σε 50 κωδικούς αποκόμιζε μεγαλύτερο περιθώριο μικτού κέρδους από αυτό που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Η μάχη για την καταπολέμηση της ακρίβειας και των φαινομένων αισχροκέρδειας είναι συνεχής και καθημερινή. Οι έλεγχοι είναι διαρκείς, θα εντείνονται και όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία θα επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα. Δεν εφησυχάζουμε μέχρι να επικρατήσει η τάξη και η ευνομία σε όλη την αγορά. Η πάταξη κάθε παράνομης δραστηριότητας και η προστασία των καταναλωτών είναι υποχρέωσή μας. Μοναδικό κριτήριο της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η εφαρμογή του νόμου και η στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από τον πληθωρισμό».

