Όλοι Μαζί Μπορούμε: Νέα δενδροφύτευση στην Αιξωνή την Κυριακή 10 Μαρτίου

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του, και μας καλεί όλους να αφήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, μέχρι το τέλος της φυτευτικής περιόδου.
Την Κυριακή 10 Μαρτίου δίνουμε ξανά ραντεβού και πρασινίζουμε την Αιξωνή.
Το σημείο συνάντησης είναι το ίδιο, το τέρμα της οδού Δαβάκη, στη Γλυφάδα, στις 11 το πρωί. Πλησιάζοντας στο σημείο που θα γίνει η δενδροφύτευση, θα υπάρχει σήμανση στους δρόμους, προκειμένου οι Εθελοντές να φτάσουν γρήγορα και με ασφάλεια στη δράση.
Το σημείο συνάντησης είναι προσβάσιμο και με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Όσοι επιθυμούν να έρθουν με τα Μέσα, μπορούν να πάρουν το λεωφορείο 154, από το σταθμό μετρό της ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, και να κατέβουν στη στάση 3η ΓΟΥΝΑΡΗ.
Στο oloimaziboroume.gr μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τη δράση.
