Κρατούμενος στις γαλλικές φυλακές κατηγορείται ότι ίδρυσε, με πλαστά δικαιολογητικά, εταιρεία πληροφορικής με έδρα την Αθήνα. Η επιχείρηση ανεστάλη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, πρόκειται για 39χρονο, υπήκοο Γαλλίας, που βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές της χώρας του για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Για τη φερόμενη εγκληματική του δράση είχαν προηγηθεί πληροφορίες των διωκτικών αρχών της Γαλλίας προς της αντίστοιχες ελληνικές μέσω της Europol.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 39χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε ταξίδια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, με σκοπό την ίδρυση εταιρειών και το άνοιγμα λογαριασμών σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα.

Μεταξύ άλλων επισκέφθηκε κατ' επανάληψη το διάστημα 2020-'21 την Ελλάδα, όπου «με χρήση πλαστού διαβατηρίου βελγικών αρχών, κατάφερε να του αποδοθεί ΑΦΜ κατοίκων εξωτερικού και ακολούθως προέβη σε ίδρυση εταιρείας με έδρα στην Αθήνα και αντικείμενο «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η εταιρεία δεν υφίσταται πλέον, ενώ κι από το Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει αναστολή καταχώρησής της ήδη από τον Ιούλιο του 2023, καθώς ο υπόχρεος δεν είχε δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έτους 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.