Τραγική τροπή πήραν οι έρευνες για τους δύο αγνοούμενους ανοιχτά των Σφακίων καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, και οι δύο εντοπίστηκαν νεκροί

Αρχικά εντοπίστηκε το κανό του 50χρονου και στη συνέχεια η σορός του άνδρα, ο οποίος είχε πνιγεί.

Λίγο αργότερα νεκρός εντοπίστηκε και ο 44χρονος φίλος του.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άνδρες, ηλικίας 44 και 50 ετών, παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ βρίσκονταν με τα κανό τους στη θάλασσα ανοιχτά των Σφακίων.

Μόλις το αντιλήφθηκαν ειδοποίησαν τις αρχές και έναν φίλο τους, από τα κινητά τους τηλέφωνα.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτών, ένα περιπολικό από ξηράς και από αέρος drones και δύο ελικόπτερα ένα της πολεμικής αεροπορίας και ένα του πολεμικού ναυτικού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.