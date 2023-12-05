Με την άσκηση επιπλέον κατηγορίας που αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και κατά συρροή σε βάρος αστυνομικών οδηγούνται αύριο, Τετάρτη, σε απολογία ο τράπερ και οι συγκατηγορούμενοι του στην υπόθεση του κυκλώματος που ανατίναζε μηχανήματα ΑΤΜ.

Ο εισαγγελέας, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση των κλοπών σε ΑΤΜ, απήγγειλε σε βάρος τους σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος όπως περιγράφονταν στη δικογραφία που διαβιβάστηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Ωστόσο, μελετώντας τα στοιχεία της υπόθεσης πρόσθεσε στα αδικήματα άλλη μία κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η κατηγορία αφορά την καταδίωξη που είχε ακολουθήσει μετά από απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ στο Αίγιο, τον περασμένο Οκτώβριο, που αποδίδεται στους κατηγορούμενους.

Τότε, μέλη της σπείρας είχαν γίνει αντιληπτά από αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια καταδίωξης που ακολούθησε, είχαν πυροβολήσει κατά των αστυνομικών οι οποίοι είχαν ανταποδώσει, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Πλην του αδικήματος της απόπειρας ανθρωποκτονίας, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση αφορά και κατηγορίες (κακουργήματα και πλημμελήματα) για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διακεκριμένη περίπτωση κλοπής

Έκρηξη από κοινού

Διακεκριμένη οπλοκατοχή

Προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών

Πλαστογραφία μετά χρήσης

Εμπρησμός

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Οπλοφορία και οπλοχρησία

Παράνομη βία

Άσκοποι πυροβολισμοί

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

