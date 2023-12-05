Εγκληματική οργάνωση εμπορίας και γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών από τη Λατινική Αμερική εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό ενώ εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 10 γυναίκες.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε 6 οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας συνελήφθησαν και 4 γυναίκες, για αδικήματα που αφορούν στη λειτουργία τους.

Στις 10 γυναίκες – θύματα της οργάνωσης - παρασχέθηκε αρωγή και προστασία ενώ μεταφέρθηκαν σε ξενώνες, μέχρι να ολοκληρωθεί ο επαναπατρισμός τους, κατόπιν επιθυμίας τους.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 2 Δεκεμβρίου 2023, σε επιχείρηση με τη συνδρομή και την παρουσία της EUROPOL, εκπροσώπων της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας, της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των Η.Π.Α. (Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα, HSI – Homeland Security Investigations), καθώς και των Μ.Κ.Ο. «OUR GREECE» και «Α21», εξειδικευμένες στην αρωγή και προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες σε συνεργασία με αλλοδαπές Αρχές συνεχίζονται.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Όπως προέκυψε από τη συστηματική και ενδελεχή έρευνα, οι 6 συλληφθέντες μαζί με τουλάχιστον ακόμα -3 άτομα, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους προβαίνοντας στην οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος μετά από εντοπισμό και διάσωση γυναίκας, θύματος της εγκληματικής οργάνωσης, την οποία είχαν πείσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα από τη Βενεζουέλα και με χρήση ψυχολογικής βίας και το πρόσχημα εξόφλησης υπέρογκου χρέους, την ανάγκασαν να εκδίδεται σε οίκους ανοχής.



Για να πετύχουν τον σκοπό τους λειτουργούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία:

- μέλος της οργάνωσης αναλάμβανε τον εντοπισμό και τη στρατολόγηση αλλοδαπών γυναικών, οι οποίες βρίσκονταν κατά κύριο λόγο σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική θέση,

- οι γυναίκες προσεγγίζονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και με τη χρήση απατηλών μέσων, που αφορούσαν την εύρεση νόμιμης εργασίας, με υψηλές χρηματικές απολαβές και πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης, πείθονταν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα,

- οι υποψήφιες γυναίκες καλούνταν να αποστείλουν φωτογραφίες προκειμένου να «εγκριθούν» εμφανισιακά από το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης καθώς και φωτογραφία από το ταξιδιωτικό τους έγγραφο,

- τα λοιπά μέλη της εγκληματικής ομάδας, φρόντιζαν για τη λειτουργία των οίκων ανοχής και την παραλαβή και επίβλεψη των εκδιδομένων, καθώς και την παρακράτηση και παράδοση των εσόδων,

- το αρχηγικό μέλος ακολούθως νομιμοποιούσε τα παράνομα έσοδα, μέσω συμμετοχής σε εταιρείες επενδύσεων και παροχής υπηρεσιών διαμονής.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -6.382- ευρώ,

· κάμερες και καταγραφικά επιτήρησης,

· δεκάδες ηλεκτρονικές συσκευές και

· πλήθος εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων αναφορικά με τη λειτουργία των οίκων ανοχής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

