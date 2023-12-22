Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό 2023 - 2024 έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ Πρόκειται για ερωτήματα που θέτουν συχνά οι πολίτες για το επίδομα.



Αναλυτικά οι ερωτήσεις- απαντήσεις για το επίδομα θέρμανσης

1. Ε Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για το επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό;



Α α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς. β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων πέντε (5) ετών. Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι' αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών διαδικασιών.



2. Ε Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό;



Α Μέχρι και την 19η Ιανουαρίου 2024.



3. Ε Για ποια περίοδο χορηγείται το επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό;



Α Το επίδομα χορηγείται για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024.



4. Ε Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή λοιπών καυσίμων, δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό;



Α Όχι, εξαιρούνται οι αιτούντες του επιδόματος θέρμανσης με αποδεκτή αίτηση σύμφωνα με την υπ' αρ. ΓΔΟΥ 125 (ΦΕΚ Β'6238/2023) Απόφαση.



5. Ε Πότε θα λάβω το ποσό του επιδόματος θέρμανσης στον ηλεκτρισμό;



Α Το ποσό επιδόματος θέρμανσης στον ηλεκτρισμό δεν καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Χορηγείται στον δικαιούχο σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται από τον Προμηθευτή που τον εκπροσωπεί ή τον εκπροσωπούσε και αφορά κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτει στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου.



6. Ε Ο λογαριασμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στον λογαριασμό ρεύματος δεν αντιστοιχεί στον ΑΦΜ μου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;



Α Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από το πρόσωπο στον ΑΦΜ του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος.



7. Ε Ως διαχειριστής πολυκατοικίας, απαιτείται να δημιουργήσω προφίλ πολυκατοικίας όταν υπάρχουν ένοικοι οι οποίοι για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια;



Α Όχι.



8. Ε Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μου επηρεάζουν το ποσό του επιδόματος;



Α Όχι.



9. Ε Είμαι δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Δικαιούμαι και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό;



Α Εξαιρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων. Ο ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει τα στοιχεία των δικαιούχων, και εξαιρεί τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.



10. Ε Είμαστε διπλοκατοικία και διαθέτουμε μία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορούμε να αιτηθούμε και οι δύο το επίδομα θέρμανσης για τον ηλεκτρισμό;



Α Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.