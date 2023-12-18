Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές του φετινού επιδόματος θέρμανσης, για περίπου 600.000 δικαιούχους που έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους και έχουν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία έως και την 8η Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για δικαιούχους που ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ξύλα κλπ, ενώ αμέσως μετά – και έως την 1η Ιανουαρίου – αναμένεται να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να υποβληθούν οι αιτήσεις από όσους καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα για να ζεσταθούν.

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης με ρεύμα είναι περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα έως και 34.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια.

Οι δικαιούχοι θα κληθούν να συμπληρώσουν στην πλατφόρμα myΘέρμανση: τον ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης, ονοματεπώνυμο, αριθμό εξαρτώμενων παιδιών, και αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.

Ακόμα απαιτούνται: ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και τον ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.

Ο ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος και ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή που έκδωσε τον τελευταίο διαθέσιμο λογαριασμό και: στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Μετά την αίτηση η ΑΑΔΕ ελέγχει τα στοιχεία και τα αποστέλλει στον ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος με τη σειρά του τα κοινοποιεί στους προμηθευτές προκειμένου να εφαρμόσουν την επιδότηση στους λογαριασμούς υπό μορφή έκπτωσης. Το επίδομα θέρμανσης θα εμφανιστεί ως έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (έναντι ή εκκαθαριστικό) που αφορούν στην περίοδο ενίσχυσης (1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2024). Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός περιλαμβάνει ένα διάστημα του μήνα, η μηνιαία επιδότηση επιμερίζεται αναλογικά στις ημέρες του μήνα που αφορά, εντός της περιόδου ενίσχυσης.

Η επιδότηση των λογαριασμών αφορά την περίοδο 1 Ιανουαρίου με 31 Μαρτίου 2024 και η επιδότηση κυμαίνεται από 45 έως και 480 ευρώ το τρίμηνο.

Θα ενσωματώνεται υπό μορφή έκπτωσης στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας των δικαιούχων. Οι λογαριασμοί δηλώνονται σταδιακά καθώς εκδίδονται και ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει, έως και 15 Σεπτεμβρίου 2024, τα στοιχεία για το σύνολο των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί για την παροχή του και αφορούν σε κατανάλωση του πρώτο τριμήνου.

Τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος είναι:

-Οικογενειακό εισόδημα για τους άγαμους 16.000 ευρώ, τους έγγαμους 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,

-Κύκλος εργασιών από επιχειρηματική δραστηριότητα έως 80.000 ευρώ (μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες)

-Αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

-Το μηνιαίο επίδομα υπολογίζεται με βάση τα 60 ευρώ επί το συντελεστή βαθμοημέρας κάθε οικισμού. Σε οικισμούς με δριμύ ψύχος (συντελεστής βαθμοημερών υψηλότερος της μονάδας), το ύψος της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 25% για τους δικαιούχους που διαμένουν σε αυτούς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 160 ευρώ ανά μήνα και τα 480 ευρώ σε τριμηνιαία βάση.

Από την έκτακτη ενίσχυση εξαιρούνται όσοι/όσες λαμβάνουν το επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλες μορφές θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023/2024. Επιπρόσθετα, εξαιρούνται όσοι/όσες ανήκουν στα Κοινωνικά Τιμολόγια, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επιδότηση μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

