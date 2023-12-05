Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Πότε κλείνουν οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Μοναστηράκι»

Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Μοναστηράκι» από τις 11:00 έως τις 15:00 και από τις 18:00 μέχρι νεωτέρας.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς στάση.

Πηγή: skai.gr

