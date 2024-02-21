Λογαριασμός
Eπεισόδιο στη δίκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ: Πιάστηκαν στα χέρια ο δικηγόρος του Πολάκη και ο φρουρός του Γεωργιάδη

Εντάσεις και διαξιφισμοί μεταξύ Γεωργιάδη και Πολάκη στη δίκη για παράνομες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ την περίοδο 2013-2014    

Πολάκης

Παρουσία του του νυν υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ως μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση για «τις παράνομες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ» την περίοδο 2013-2014 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης.

Κατηγορούμενοι για την υπόθεση, που αφορά 22 προσλήψεις, οι οποίες σύμφωνα με το κατηγορτήριο ήταν μη νόμιμες και είχαν γίνει από την ηγεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι συνολικά τέσσερα άτομα οι οποίοι λογοδοτούν για αδικήματα που αφορούν απιστία και συνέργεια σε αυτήν.

Η διαδικασία διεξήχθη με εντάσεις και διαξιφισμούς μεταξύ των δύο πολιτικών με αποκορύφωμα επεισόδιο που προκλήθηκε, λίγο πριν διακοπεί η συνεδρίαση, όταν ο κ. Πολάκης δεν απάντησε σε ερώτηση που του είχε υποβληθεί και ο κ.Γεωργιάδης είπε δυνατά «τι διαδικασία είναι αυτή;».

Το περιστατικό κλιμακώθηκε όταν στην παρέμβαση Γεωργιάδη, αντέδρασε ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης που βρισκόταν στο ακροατήριο, ο οποίος ήρθε σε αντιπαράθεση με μέλος της φρουράς του υπουργού.

Στη δίκη έχει καταθέσει ήδη ο κ. Γεωργιάδης, ενώ ο κ. Πολάκης κλήθηκε να καταθέσει μέσω αιτήματος που κατέθεσε στην Εισαγγελία Εφετών για λογαριασμό του, ο κ. Απατσίδης, το οποίο έγινε δεκτό καθώς ο πρώην υπουργός είχε υποβάλει μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση.

Το δικαστήριο διέκοψε για 13 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

